В Омске дотла сгорела еще одна припаркованная легковушка

В прошлом месяце в городе сгорело более 10 автомобилей Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне утром 12 октября в Омске дотла сгорел еще один автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки в Советском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила пожарным в 7 утра. Ликвидировать его удалось уже через 14 минут после приезда на место 2 пожарных машин и 10 спасателей. Однако спасти авто не удалось - он сгорело дотла. Восстановлению транспортное средство не подлежит.

Напомним, в ночь с 11 на 12 октября в Омске двух разных частях города - в Центральном и Октябрьском округах - сгорели 4 автомобиля, среди которых три легковушки и одна грузовая ГАЗель. Пожарным тогда удалось оперативно потушить пламя, благодаря чему удалось спасти рядом стоящие автомобили.