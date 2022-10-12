С огоньком: в Омске неизвестные вновь подожгли ночью несколько авто

Фото: стоп-кадр видео, предоставленного ГУ МЧС по Омской области.

За минувшую ночь в разных частях города сгорели 4 автомобиля. Пострадать могло и больше, но, к счастью, огонь не успел перекинуться на другие легковушки.

Сообщение о первом возгорании спасателям поступило этой ночью в 00:43. Горели два автомобиля - Datsun On-Do и Lifan Х-60 -, припаркованные во дворе многоэтажки в Октябрьском округе. Пламя также перекинулось на кровлю технического помещения, находящегося рядом с ними. К моменту приезда спасателей иномарки почти выгорели дотла, так как местные жители слишком поздно позвонили пожарным.

Другое возгорание произошло буквально через три часа в Центральном округе. Там во дворе дома загорелись грузовая ГАзелька и Mercedes-Benz. К счастью. огонь не успел перекинуться на рядом стоящие автомобили до приезда пожарных.

В результате возгорания в ГАЗели полностью были уничтожены навесное оборудование моторного отсека и обшивка салона. У легковушки также поврежден моторный отсек и обшивка внутри.

Потушить автомобили в разных частях города спасателям удалось только к четырем часам утра.

Напомним, ранее в сентябре Омске за две недели сгорели около десятка легковушек в разных районах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Серии нет: в Омске по ночам жгут автомобили, но следователи не видят взаимосвязи

Омские следователи не считают частые поджоги машин по ночам серией одного преступника(подробнее...)