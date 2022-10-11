В Омске сотрудник ломбарда украл у работодателя больше 2 миллионов рублей

Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего работника ломбарда, который похитил у своего работодателя свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, омич, работая оценщиком-приемщиком в одном из омских ломбардов, похитил свыше 2 миллионов рублей - он составлял фиктивные залоговые билеты на ювелирные изделия из золота. В них в качестве клиентов указывал данные своих приятелей или вовсе выдуманных людей. Таким образом, мужчина оставлял в залог украшения, а деньги забирал сам.

В настоящее время уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере» передано в Кировский районный суд.

Напомним, ранее под Омском сельчанин пришел на бывшее место работы и украл там телефон у брата одного из сотрудников.