Под Омском мужчина украл телефон у подростка и отдал его приятелю в счет долга

Ранее сельчанин был судим за аналогичные преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области задержали мужчину, который пришел на свое бывшее место работы и украл там телефон.

Ранее ОМВД России по Большереченскому району обратилась женщина с сообщением о краже телефона. По ее словам, неизвестный похитил смартфона стоимостью 15 тысяч рублей у ее 16-летнего сына.

Как выяснили правоохранители, подросток пришел на автомойку, где работал его брат, чтобы помочь ему. Свой смартфон он оставил в комнате отдыха для персонала. Когда он вернулся туда его забрать, то на месте его не оказалось.

Оперативникам установили, что телефон похитил 33-летний ранее судимый за кражи сельчан, который ранее работал на этой автомойке. Похищенный телефон он попытался сдать в ломбард, но там ему в этом отказал работник, знавший о его уголовном прошлом. Тогда мужчина решил отдать смартфон своему приятелю-таксисту в счет долга.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и завели на него уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который напал на пару подростков и, угрожая физической расправой, забрал телефон.

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