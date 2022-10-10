Житель Омска отказался предъявить права сотрудникам ГИББД и обматерил их

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне госавтоинспекторы остановили «УАЗ» на 14 километре трассы Омск-Нижняя Омка в Омском районе. Мужчина за рулем отечественного авто всячески нарушал правила ПДД.

Сотрудники ГИБДД потребовали 51-летнего водителя остановиться. Он остановился, но на требования сотрудников ГИБДД предъявить документы на транспортное средство и водительские права ответил агрессией и начал оскорблять их, использую нецензурную лексику. Успокоить омича не получилось, поэтому полицейским пришлось применить физическую к нему.

На злостного нарушителя было заведено два административных дела по двум статьям - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения». Сотрудники ГИБДД также передали материалы проверки по уголовной статье «Оскорбление представителя власти» в Следственный комитет. Грубияну теперь грозит в лучшем случае штраф 40 тысяч рублей, а в худшем - исправительные работы сроком на 1 год.

Напомним, ранее на одной из автодорог в Омской области инспекторы остановили 32-летнего пьяного водителя за рулем «девятки». Мужчина тогда отказался от медосвидетельствования, а также начал оскорблять сотрудников ГИБДД.