Пьяный житель Омской области обматерил сотрудников ГИББД, остановивших его

Фото: Госавтоинспекция по Омской области.

Накануне под Омске на автодороге Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка госавтоинспекторы остановили «девятку», за рулем которой находился пьяный омич.

Ранее с сообщением о неадекватном водителе в полицию обратился местный житель. По его словам, автомобиль несся по трассе на высокой скорости, петляя из стороны в сторону.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали за нарушителем. Его догнали и остановили на 60 километре трассы. Им оказался 32-летний житель Таврического района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сельчанин отказался пройти медосвидетельствование. Сотрудникам полиции мужчина оказывал активное сопротивление, не реагировал на их требования и оскорблял, использую нецензурную лексику. В связи с этим госавтоинспекторы, действуя согласно закону «О полиции», применили физическую силу и спецсредства к буйному водителю «девятки».

В настоящее время на 32-летнего жителя Омской области завели административные дела по статьям «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», «Отсутствие страховки». Кроме того, в следком были переданы материалы проверки по статье уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти». Мужчине может грозить штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.