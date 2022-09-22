В Омской области «Нива» столкнулась с лосем, который неожиданно выбежал на дорогу

Фото: Госавтоинспекция по Омской области.

Накануне в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в Тарском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД прибывшие на место аварии установили, что 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 не успел затормозить и врезался в лося, который неожиданно выбежал на дорогу.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем «Нивы», не пострадал. В автомобиле он был один.

В настоящее время госавтоинспекторы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее 42-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail врезался в лося на трассе Омск-Тара. Тогда животное также неожиданно выбежало на дорогу. В результате удара лось скончался на месте происшествия.