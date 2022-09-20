В Омской области под колеса иномарки угодил лось

В результате удара повреждения получил и автомобиль. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне ранним утром в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии, в результате которого под колеса автомобиля попало животное. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, 42-летний водитель автомобиля «Nissan X-Trail» двигался по автодороге Омск-Тара. В районе 293 километра трассы на проезжую часть неожиданно выбежал лось. Мужчина не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП лось скончался. Водитель не получил травм, а лишь отделался испугом. От ударе был поврежден и капот автомобиля.

Обстоятельства и причины трагедии госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омской области лось под колеса автомобиля попадал почти три года назад.