Водитель под Омском насмерть сбил лося

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-05T12:51:21+03:00

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Все произошло накануне вечером на трассе под Омском. 24-летний омич ехал на своей машине марки «Тойота» по трассе «Омск – Нижняя Омка». В районе 24 километра ему прямо под колеса выбежало огромное животное. Молодой водитель не успел затормозить и сбил животное. Сбитый зверь оказался лосем.

Как рассказали в полиции, от сильного удара пострадал 47-летний пассажир легковушки. Мужчине вызвали скорую помощь, а приехавшие медики увезли его в больницу с различными травмами. Машина в аварии получила серьезные повреждения, а водитель отделался лишь царапинами. Лось от удара погиб на месте. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU