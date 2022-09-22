Омичка пыталась заработать 40 тысяч рублей, а лишилась 100 тысяч рублей

Омичка не смогла объяснить то, как работает эта схема полицейским, так сам не поняла ее сути Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в городской отдел полиции №3 обратилась 51-летняя жительница Кировского округа с сообщением о том, что мошенники похитили у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Дежурный следователь выяснил, что омичка по совету приятельницы из соцсетей подписалась на канал в одном из мессенджеров. Его администратор предлагал участникам приумножить накопления, совершая частные переводы. Как он объяснил, в ответ на каждый поступивший перевод нужно отправить аналогичный, но, что интересно, в два раза больше, чем входящий.

За первые несколько дней омичка так «заработала» около 40 тысяч рублей. Однако спустя какое-то время осознала, что не получила ни рубля.

Как должна была работать такая схема заработка, женщина не смогла рассказать полицейским, потому просто не сама не поняла ее суть.

С целью установить подробности и личность получателей денежных средств правоохранители отправили запрос в банк и оператору мобильной связи.

Напомним, ранее преподаватель одного из омских вузов перевела мошенникам 680 тысяч рублей.