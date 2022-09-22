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Происшествия22 сентября 2022 8:33

Омичка пыталась заработать 40 тысяч рублей, а лишилась 100 тысяч рублей

Жительница Омска попала в чат в мессенджере, в котором учили зарабатывать на банковских переводах
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичка не смогла объяснить то, как работает эта схема полицейским, так сам не поняла ее сути

Омичка не смогла объяснить то, как работает эта схема полицейским, так сам не поняла ее сути

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в городской отдел полиции №3 обратилась 51-летняя жительница Кировского округа с сообщением о том, что мошенники похитили у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Дежурный следователь выяснил, что омичка по совету приятельницы из соцсетей подписалась на канал в одном из мессенджеров. Его администратор предлагал участникам приумножить накопления, совершая частные переводы. Как он объяснил, в ответ на каждый поступивший перевод нужно отправить аналогичный, но, что интересно, в два раза больше, чем входящий.

За первые несколько дней омичка так «заработала» около 40 тысяч рублей. Однако спустя какое-то время осознала, что не получила ни рубля.

Как должна была работать такая схема заработка, женщина не смогла рассказать полицейским, потому просто не сама не поняла ее суть.

С целью установить подробности и личность получателей денежных средств правоохранители отправили запрос в банк и оператору мобильной связи.

Напомним, ранее преподаватель одного из омских вузов перевела мошенникам 680 тысяч рублей.