В Омске преподаватель одного из вузов перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в отдел полиции №1 с заявлением о хищении денежных средств обратилась преподаватель одного из омских университетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала правоохранителям 52-летняя женщина, несколько дней назад на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ее имя подана заявка на получение кредита в нескольких банках. Слова собеседника насторожили омичку, так как она не пользуется банковскими заёмами. Однако неизвестный представился «сотрудником службы безопасности» и продиктовал все данные женщины, в том числе номер карточки. Этим он смог убедить ее.

Дальше мошенники использовали схему, ставшую уже классической - они отслеживали каждый шаг потерпевшей и постоянно держали с ней контакт через мессенджер. Для убедительности они добавили омичку в специально созданный «корпоративный чат», где они якобы проводили работу по спасению сбережений женщины.

Потерпевшая доверилась мошенникам и делала все по их инструкции. Так, они убедили ее оформить три кредита в разных банках. Она обналичила их и перевела на счета злоумышленников 680 тысяч рублей.

Узнала педагог о том, что стала жертвой мошенничества только тогда, когда увидела, что в личных кабинетах банков взятые кредиты не были закрыты в обещанные кураторами сроки,

В настоящее время в отношении лже-сотрудников банков правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее другая жительница Омска отдала мошенникам все свои сбережения в размере свыше 2 миллионов рублей, которая она откладывала на протяжении 20 лет.