Омская пенсионерка отдала мошенникам деньги, которые копила 20 лет

Пенсионерка сама заподозрила неладное, но только спустя два дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в отдел полиции № 4 обратилась 76-летняя жительница Ленинского округа города Омска. Женщина за два дня потеряла 1,5 миллиона рублей, которые копила последние 20 лет. Как выяснили правоохранители, пенсионерка попалась на стандартную схему мошенников.

Из материалов дела следует, что на городской телефон ей позвонил мужчина и представился следователем. Он предложил перевести крупную сумму сбережений на безопасный счет, потому что нынешний пытались взломать неизвестные.

После к разговору подключился «сотрудник» администрации. И убедил женщину перевести средства в надежное место - на счет зарекомендованной им женщины. В банке пенсионерка должна была сказать, что это ее племянница. Для посещения банка мошенники даже вызвали такси пенсионерке.

- На выходе из банка бабушку ожидало новое такси, чтобы ехать в другую финансовую организацию и сделать еще один перевод, но на имя уже другой женщины. Кстати, тоже якобы племянницы. Чужой счет пополнился на сумму 1,1 млн рублей, после чего пенсионерка решила «обезопасить» наличные, которые хранились у нее дома. На следующий день через салон сотовой связи она пополнила карту неизвестного ей гражданина на 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

За два дня женщина лишилась всех сбережений — 2,8 млн рублей. Следователем ОП № 4 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело о мошенничестве.