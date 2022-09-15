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Общество15 сентября 2022 4:31

В Омске ввели в эксплуатацию 10-этажку на 169 квартир в «Амуре-2»

Многоквартирный дом возвела компания «Стройбетон»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома №18 по 6-й Амурский проезд в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Как рассказали в ведомстве, застройщиком выступила компания ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Общая площадь жилых помещений в сданной десятиэтажке около 9 тысяч квадратных метров. Всего в доме 169 квартир - 89 однокомнатных, 41 двухкомнатная и 39 трехкомнатных.

Напомним, ранее омская мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию десятиэтажного дома №34/1 по улице 4-я Любинская. Тогда застройщиком выступила компания компания ООО «СпектрСтрой». В нем было 72 квартиры разной площади - от однокомнатных до трехкомнатных.