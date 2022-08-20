В Омске ввели в эксплуатацию новый 10-этажный дом

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19 августа, в Кировском округе Омска был введен в эксплуатацию 10-этажный дом на №34/1 на улице 4-я Любинская,. Застройщик - компания ООО «СпектрСтрой».

Общая площадь жилых помещений в новостройке, согласно данным омской мэрии, составила 3458 квадратных метров. В доме расположились 72 квартиры: 48 однокомнатных, 16 двухкомнатных и восемь трёхкомнатных квартир.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «СпектрСтрой» работает на омском строительном рынке полных восемь лет. Уставный капитал застройщика составляет всего 22 000 тысячи рублей.

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