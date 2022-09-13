Омский Россельхознадзор уничтожил свыше 200 килограммов зараженных перцев из Казахстана

Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

Накануне специалисты управления Россельхоздназора предотвратили ввоз зараженных опасных сорняком свежих перцев на территорию Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в ведомстве, в сентября этого года на территорию поступило 36 тонн перцев из Республики Казахстан. Специалисты Россельхознадзора при их досмотре выявили карантинный сорняк – повилика (CUSCUTA SPP), который включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

- Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора», - отметили в ведомстве.

С целью предотвратить распространения это сорняка на территории региона под контролем специалистов Россельхознадзора была сожжена часть груза - 250 килограммов.

Напомним, в начале июля ведомство уничтожило 20 тонн арбузов, зараженных опасным сорняком - горчаком ползучим. Паразитическое растение могло повлиять на урожайность зерновых культур и пастбищ.