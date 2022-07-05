В Омске сожгли 20 тонн казахстанских арбузов

Сорняк горчак ползучий. Фото: Управление Россельхознадзора Омской области

При проведении карантинного фитосанитарного контроля 27 июня на омском оптовом рынке «Черлакский» на арбузах был найден карантинный сорняк. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

20 тонн арбузов были доставлены на подстилке из Республики Казахстан. Именно на ней в результате исследования был выявлен горчак ползучий. Сорняк включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Чтобы не допустить распространение опасного бурьяна на территории омского региона зараженную часть груза сожгли.

Стоит отметить, что растение чрезвычайно вредоносно. Оно снижает урожайность и качество культур, а также продуктивность пастбищ. Засоренность зерна семенами горчака ползучего вызывает горечь муки.