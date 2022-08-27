В Омской крепости вандалы разрушили скульптуру сайгака

Фото: паблик «Омск.Live» во «ВКонтакте»

Сегодня в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте» появился пост о том, что неизвестные сломали скульптуру сайгака в центре города. Раннее гипсовое животное находилось на территории выставки «Флора».

Как сообщили очевидцы, на скульптуру сели пьяные посетители ресторана, который находился рядом с ней. В результате она сломалась, а вандалы скрылись с места преступления.

- Печально видеть, что в нашем городе практически каждую неделю неизвестные лица разрушают новые арт-объекты, элементы благоустройства. Эти инсталляции: планеты, заяц-лежак, фигуры сайгаков были установлены для украшения городской среды, не говоря уже о труде многих людей и средств, вложенных в создание этих объектов. Разрушительная сила — импульсивные действия, стремление сломать, разрушить не должны быть присущи омичам. Давайте напротив — будем любить свой город, созидать, видеть и культивировать в нем прекрасное. К сожалению, во избежание возможного травмирования детей и эти фигуры будут демонтированы, — прокомментировали ситуацию с разрушением этой и других скульптур.

Это уже не первый подобный инцидент в Омске. Ранее в Советском округе у ДК «Звездный» дети украли «Солнце» из инсталляции в виде Солнечной системы.