В Омске дети успели сломать новый арт-объект, установленный буквально на днях

Вместо Солнца осталась лунка. Фото: kvnews.ru.

Утром 17 августа жители городка Нефтяников обнаружили, что в сквере возле ДК «Звездный» в макете Солнечной системы пропало само Солнце. Как сообщили позже сотрудники управления благоустройства администрации города, самую большую звезду открутили дети и пытались ее укатить.

- Солнце во дворце, вчера его открутили дети, сотрудники успели забрать, - прокомментировали работники «Коммерческим вестям».

Отметим, что макет в виде парада планет был установлен на прошлой неделе. Все планеты выполнены из бетона и окрашены сверху. При этом мы бы отметили, что планеты действительно стоило бы закрепить понадежнее. Либо установить их в какие-то постаменты - иначе акты детского вандализма так и продолжатся. А, может, и взрослого.

Унести такой бетонный шарик вряд ли получиться, но выкатить его, например на дорогу - вполне. Оставлять планеты без надежного крепления не стоит.

- В этом году комплексное благоустройство будет завершено. За два года на объект направлено около 60 миллионов рублей. В Омске появится новый арт-объект. Макеты планет солнечной системы установят у ДК «Звёздный». До конца августа в рамках второго этапа благоустройства подрядная организация обустроит детскую площадку, тротуары, пандус, велопарковки, поставит скамейки и вазоны, высадит сосны и кустарники, - отмечал ранее мэр Сергей Шелест.