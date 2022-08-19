В Омской области этой ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В Омской области сохраняется холодная и ветреная погода - в ночь с пятницы на субботу вновь ожидаются заморозки до - 3 градусов.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в эту пятницу, 20 августа, в ночные часы местами на территории региона будут заморозки от 0 до -3 градусов.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты), - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Добавим, что синоптики также напоминают, что в утренние часы с 20 по 22 августа включительно в Омске и в Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.