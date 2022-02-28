Из Омска до апреля отменены все рейсы в Турцию и ОАЭ

Евросоюз с 28 февраля запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союз Фото: Дарья АСЛАМОВА

Решение об исключении из зимнего расписания Омского аэропорта рейсов в Турцию и ОАЭ из Омска авиаперевозчик Azur Air принял еще в прошлом году. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на туристическое агентство Anex Tour, которое сотрудничает с компанией.

Начало полетов в Турцию из Омска запланировано на 27 апреля 2022 года. Но состоится ли этот вылет - остается загадкой. Пока политическая обстановка на мировой арене не позволяет делать долгосрочных прогнозов.

Отметим, что с 31 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года авиакомпания Azur Air не выполнила ни одного рейса по этим маршрутам. Полеты в марте тоже отменены.

Напомним, что сегодня стало известно об открытии еженедельного рейса в город Алматы, Республика Казахстан. Его будет выполнят местный лоукостер FlyArystan.