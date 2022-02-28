Авиакомпания FlyArystan впервые совершит прямой рейс из Омска в Алматы

Авиакомпания будет выполнять рейсы по воскресеньям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 февраля казахстанский лоукостер FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы по воскресеньям из Омска в Алматы и обратно. Об этом сообщает Омский аэропорт.

Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A320. Время полета до Алматы составит около 2 часов. Прибытие в Омск из Алматы в 01:55, вылет из Омска — в 02:55 по местному времени.

Отметим, что FlyArystan является казахстанским лоукостером, а также с«дочкой» авиакомпании Air Astana. На сегодня в международной маршрутной сети FlyArystan регулярные и чартерные рейсы из Казахстана в Россию, ОАЭ, Грузию, Узбекистан и Кыргызстан.