Жительницу Москвы прочат на должность главы депобра в Омске

Администрация города Омска. Фото: maps.yandex.ru.

Как сегодня сообщает «СуперОмск», ссылаясь на свои кулуарные источники, главой департамента образования омской администрации может стать проректор столичного вуза Ольга Онищенко. Якобы сейчас ее кандидатура уже находится на согласовании.

Ранее Ольга Онищенко работала доцентом кафедры уголовного права и криминологии на юридическом факультете в ОмГУ. Сейчас на сайте московского института высшего и дополнительного образования Федерального научно-клинического цента реаниматологии и реабилитологии кандидат психологических наук Ольга Онищенко указана проректором. А в мае 2021 года Онищенко в качестве медиатора принимала участие в круглом столе, организованном на юрфаке ОмГУ и посвященном развитию института медиации в России.

Департамент образования мэрии Омска с июня 2019 года возглавляла Лариса Ефимова. В конце января 2022 года она покинула свой пост, как сообщалось, по собственной инициативе. С 28 января и.о. главы депобра значился первый замдиректора этого ведомства Лариса Крючкова.