Юрий Кобзев: Медиация испустит дух

На сегодняшний день внесудебный способ урегулирования конфликтов омичи выбирают крайне редко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня никого не удивить обращением в суд. В 2021 году количество административных и гражданских дел в омском регионе увеличилось в полтора раза. И это очень высокая нагрузка на судебную систему. Конечно, решение об иске принимать пострадавшей стороне, но в последнее время омские юристы все чаще обращаются к досудебному урегулированию конфликтов - медиации.

В роли «судьи» выступает третий человек, так называемый, медиатор. Он помогает двум сторонам разрешить конфликт и прийти к определённому соглашению в споре. Как известно, в суде всегда есть проигравший человек и в его голове возникает ещё больше вопросов. Выгода медиации налицо: конфликт разрешен, проигравших нет.

Обратиться к медиатору с соответствующей квалификацией, документально заверенной, можно по любому вопросу. Обратим внимание, что медиатор - и не юрист, и не судья, и даже не нотариус. У этих людей - своя квалификация. И он не вправе отказать вам в рассмотрении вопроса, разве что в случае коллективного обращения. Конфиденциальность тоже гарантируют. По мнению председателя центра альтернативного урегулирования споров Елены Богдановой, это важно, так как все судебные акты отражаются на сайте арбитражного суда.

Несмотря на все плюсы медиации, омский юрист Юрий Кобзев считает этот способ дефектным. По его мнению люди обращаются в суд не для того, чтобы их там искусственно примиряли, им нужно чёткое решение их вопроса.

- Медиация - это федеральный закон предлагающий гражданам, обращающимся в суд по гражданско-правовому спору, помириться и с учётом проведения разъяснения закона удовлетворить интересы сторон в досудебном порядке. В нашем обществе медиация приживается с трудом и, скорее всего, тихо испустит дух, как мёртвый закон, механически перенесённый из европейского законодательства на нашу почву. Это подтверждается как наукой, так и практическими работниками, - поясняет Юрий Кобзев.

В свою очередь, медиаторы уверенны, что стремительный рост медиации может произойти из-за долгих сроков в суде. Для них этот способ кажется проще, потому как участники спора могут рассчитывать на существенное сокращение сроков рассмотрения и прогнозировать возможные расходы. Примут ли омичи данный способ разрешения конфликтов и как быстро это произойдёт покажет только время.