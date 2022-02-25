Треснувшая стена в омском ТЦ оказалась из гипсокартона

Из гипсокартона была построена перегородка кабинета Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Трещина в стене в торговом центре «Герцен Плаза» не снизит прочность и устойчивость здания. К такому выводу пришли эксперты, которые провели обследование деформации.

Как оказалось, трещина появилась в гипсокартонной стене. Образовалась она в перегородке задолго до начала строительных работ по возведению соседнего дома. При этом повреждение зафиксировано только со стороны коридора, а со стороны кабинета перегородка целая.

Напомним, 21 февраля телеграм-канал «Омский форум» разместил фотографии из торгового центра «Герцен Плаза», где якобы начали трескаться стены. Автор написал, что трещина пошла по стене ТЦ из-за строительства многоэтажного дома на соседнем земельном участке. Однако застройщик жилого дома Олег Золотов пояснил, что от администрации ТЦ никаких жалоб не поступало.

После экспертной оценки специалисты пришли к выводу, что дефектов и повреждений, снижающих прочность здания, не обнаружено.