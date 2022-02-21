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Общество21 февраля 2022 11:04

Из-за строительства жилого дома в Омске затрещали стены у торгового комплекса

Для отслеживания ситуации администрация здания установила специальные маячки
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Само здание ТЦ раньше было производственным корпусом приборостроительного завода им. Козицкого

Само здание ТЦ раньше было производственным корпусом приборостроительного завода им. Козицкого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре «Герцен Плаза» начали трескаться стены. Фотографиями поделился телеграм-канал «Омский форум».

По версии автора канала, трещина пошла по стене ТЦ из-за строительства многоэтажного дома на соседнем земельном участке. В скором времени там должна появиться восемнадцатиэтажка.

- Сотрудники и посетители комплекса ещё на прошлой неделе почувствовали удары сваебойной машины, от которых затряслось шестиэтажное здание, в нём уже установили контрольные маячки для мониторинга разрушения, - пишет «Омский форум».

Именно так администрация ТЦ сейчас наблюдает за трещиной на одной из стен здания

Именно так администрация ТЦ сейчас наблюдает за трещиной на одной из стен здания

«КП-Омск» удалось дозвониться в администрации торгового центра, но оперативного комментария взять не получилось. Ответы на все вопросы СМИ пообещали подготовить завтра.

Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на совладельца «Герцен Плаза» Илью Иванова, в торговом комплексе проблем нет и «это всё слухи и сплетни какие-то».

Застройщик жилого дома Олег Золотов прокомментировал NGS55, что от администрации ТЦ никаких жалоб не поступало.

- Там всё нормально, никаких проблем нет. Кто-то вкинул фейк. Мы общаемся с хозяевами «Герцен Plaza». Они бы мне сразу позвонили и сказали. У нас все экспертизы пройдены, все разрешения получены. Стройка ведется, как положено, - заключил Олег Золотов.