Из-за строительства жилого дома в Омске затрещали стены у торгового комплекса

Само здание ТЦ раньше было производственным корпусом приборостроительного завода им. Козицкого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре «Герцен Плаза» начали трескаться стены. Фотографиями поделился телеграм-канал «Омский форум».

По версии автора канала, трещина пошла по стене ТЦ из-за строительства многоэтажного дома на соседнем земельном участке. В скором времени там должна появиться восемнадцатиэтажка.

- Сотрудники и посетители комплекса ещё на прошлой неделе почувствовали удары сваебойной машины, от которых затряслось шестиэтажное здание, в нём уже установили контрольные маячки для мониторинга разрушения, - пишет «Омский форум».

Именно так администрация ТЦ сейчас наблюдает за трещиной на одной из стен здания

«КП-Омск» удалось дозвониться в администрации торгового центра, но оперативного комментария взять не получилось. Ответы на все вопросы СМИ пообещали подготовить завтра.

Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на совладельца «Герцен Плаза» Илью Иванова, в торговом комплексе проблем нет и «это всё слухи и сплетни какие-то».

Застройщик жилого дома Олег Золотов прокомментировал NGS55, что от администрации ТЦ никаких жалоб не поступало.

- Там всё нормально, никаких проблем нет. Кто-то вкинул фейк. Мы общаемся с хозяевами «Герцен Plaza». Они бы мне сразу позвонили и сказали. У нас все экспертизы пройдены, все разрешения получены. Стройка ведется, как положено, - заключил Олег Золотов.