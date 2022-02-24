В Омской области отменили жёлтый уровень опасности

Режим «желтого уровня террористической опасности» ввели из-за антитеррористических учений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе регионального правительства сообщили о снятии жёлтого уровня опасности на территории омского региона. Он вводился условно - в рамках антитеррористических учений.

Как пояснили специалисты, в Омской области в плановом порядке проводились учения. На данный момент все цели достигнуты, первый этап прошёл успешно.

Напомним, сегодня, 24 февраля, стало известно о введении на территории Омской области «желтого уровня террористической опасности». На время действия этого режима омичей просили не посещать места массового скопления людей, а выходя из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность.