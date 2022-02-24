В Омской области на три дня ввели жёлтый уровень опасности

Всем омичам при себе необходимо иметь паспорт и не брать с собой большие сумки Фото: Ксения Высотина

Как сообщает правительственный «12 канал», в регионе на трое суток введен жёлтый уровень террористической опасности. Всех жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность и не посещать места массового скопления людей.

- При передвижении необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации. Следует воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами, — поясняет сайт канала.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет предоставлена дополнительно. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по следующим телефонам:

- УФСБ России по Омской области, телефон дежурного: (3812) 23-30-00, телефон доверия: (3812) 25-56-22;

- «горячая линия» УМВД России по Омской области: (3812) 79-33-04;

- «телефон доверия» МЧС России по Омской области: (3812) 94-83-33;

- «телефон доверия» следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области: (3812) 39-55-06;

- телефон управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области: (3812) 23-13-54;

- телефон БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»: (3812) 957-803.