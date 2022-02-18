В Омске скончался еще один участник смертельной аварии на метромосту

Подробности аварии до сих пор неизвестны. Фото : УМВД России по Омской области

Студенческий отряд проводников «Новая Волна» написал скорбный пост о кончине 21-летнего Игоря Татаринова. Он был одним из участников той самой аварии, произошедшей пару недель назад на метромосту – в районе улицы Орджоникидзе.

- Он был дружелюбным, отзывчивым и участливым человеком, спортсменом, нашим бойцом. Таким он и останется в сердцах родных и близких, добрая память о нем будет вечна, - говорится в сообщении.

После аварии Татаринов так и не пришел в себя. И стал третьим, кто ушел из жизни после страшной аварии. Сейчас в тяжелом состоянии находится 39-летний майор полиции Евгений Гайдамак.

Напомним, авария произошла 30 января на метромосту. После столкновения с опорой ЛЭП из автомобиля вылетели четыре человека. До сих пор неизвестно, кто из мужчин, присутствовавших в машине, был за рулем в момент ДТП.