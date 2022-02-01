В машине, влетевшей в столб на метромосту, был начальник отдела полиции Омской области

Сейчас устанавливаются все факты аварии. Фото: УМВД России по Омской области

В группе во Вконтакте «Жесть Омск» появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлен момент аварии, которая произошла накануне вечером на метромосту.

На кадрах видно, как автомобиль буквально влетает в фонарный стол и его начинает крутить по дороге.

Как стало известно Ом1, в момент аварии в машине находился 39-летний майор Евгений Гайдамак, начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБ и ПК УМВД по Омской области. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», экспертиза нашла в крови полицейского повышенное содержание этанола - почти 1,9 промилле. Еще два пассажира находятся в коме с переломами черепа.

Напомним, что накануне вечером в районе перекрестка улиц Фрунзе и Орджоникидзе произошла серьезная авария. Автомобиль Мерседес с тремя пассажирами и водителем врезался в столб. После удара автомобиль опрокинулся, а пассажиров и водителя выбросило на дорогу. Один человек скончался, еще трое в реанимации.