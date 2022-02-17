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Общество17 февраля 2022 12:03

В Москве рассматривают возможность продолжения строительства омского метро

Подземный транспорт будет актуален, если пассажиропоток составляет около 20 тыс. человек
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В 2019 году окончательно прекратили строительство метрополитена

В 2019 году окончательно прекратили строительство метрополитена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство метро целесообразно только в крупных городах. Об это в ходе заседания в Госдуме заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вопрос о завершении строительства метрополитенов в Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске уже рассмотрен на федеральном уровне. Сейчас обсуждаются перспективы метро в Омске.

Как отметил политик, строительство веток метро экономически выгодно только в городах, где в час пик пассажиропоток составляет около 20 тысяч человек.

Ранее сообщала «КП-Омск», сейчас ведутся работы по устранению свалок на одном из участков омского метро.