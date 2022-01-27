Большая свалка заняла омский метрополитен

Ответственные лица игнорируют прокуратуру Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В результате проверки природоохранная прокуратура обнаружила большую свалку на улице Рокоссовского. Территория, где должно быть омское метро, используется под мусор и отходы.

Для устранения хлама Омская прокуратура подала заявление в суд. Когда решение вступит в силу, министерство имущественных отношений и профильное управление заказчика будут обязаны очистить территорию.

Незаконное содержание отходов частая проблема для Омской области. На данный момент в планах города начать работы по устранению свалок в Центральном и Советском округах, площадь которых составляет почти 45 гектаров.