У дочери омского экс-начальника УМВД Евгения Быкова изымут квартиру

Ранее органы уже изъяли у Быкова два автомобиля и квартиру Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение: изъять в доход государства квартиру дочери экс-начальника УМВД Евгения Быкова.

Как оказалось, в 2020 году дочь Быкова заключила договор участия в долевом строительстве на квартиру площадью 90 кв.м в Омске. Стоимость недвижимости составила 5,2 млн рублей. При этом она являлась студенткой и не работала.

Адвокат обвиняемого пытался доказать, что деньги на покупку квартиры были даны семьёй и друзьями Быкова. Подтверждения этим словам не нашлось. В итоге, судом было установлено, что жильё приобретено на незаконные доходы.

Напомним, бывший начальник УМВД по Омску Евгений Быков подозревается в получении взятки в особо крупном размере.