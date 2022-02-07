По 83 бригады медиков скорой помощи ежедневно выходят в линию в Омске

Региональный министр здравоохранения Александр Мураховский признается , что «сейчас всем трудно» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 1230 звонков в сутки поступает от омичей в омскую скорую помощь. Такую цифру сегодня назвал министр здравоохранения региона Александр Мураховствкий. Как отметил глава ведомства, несмотря на возрастающую нагрузку, врачи и фельдшеры продолжают спасать жизни омичей.

- В первую очередь обслуживаются экстренные случаи: ДТП и травмы, вызовы к беременным женщинам, к людям с признаками инсульта и инфаркта, к детям. Выезжает скорая и на вызовы, где причиной звонка стала высокая температура или общая слабость, - пояснил Мураховский.

Министр рассказал, что порядка 98% медиков вакцинированы. Однако из-за частого контакта с больными даже их иммунитет не всегда справляется с нагрузкой.

- Сейчас трудно всем. Почему болеют участковые врачи-терапевты, сотрудники скорой помощи? Потому что они находятся в прямом контакте с сотнями людей, болеющих острыми респираторными заболеваниями. Те, кто болеют, переносят вирус в легкой форме и быстро возвращаются в строй, - заключил глава ведомства.

Между тем, накануне о колоссальной нагрузке на медиков в своем аккаунте в Инстаграм рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Табанова. Девушка призналась, что с каждым днем работать становится все сложнее, так как специалисты массового уходят на больничный.