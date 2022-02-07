Екатерина Табанова: «На 24-й час работы от фельдшера остаётся только костюм»

Суточный прирост пациентов, заболевших ковидом, уже составил более 2 тыс. человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сутки работает 3-4 бригады скорой помощи, вместо положенных - 7-10. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм рассказала фельдшер омской скорой помощи Екатерина Табанова. Отсутствие специалистов связано с массовой заболеваемостью. Как признается медик, с каждым днем работать становится все сложнее.

- На работу фельдшер приходит здоровым, но через 4 часа у него резко поднимается температура и тест оказывается «положительный». Люди уходят на больничный прямо со смены, но кто-то в силах доработать и до конца, тогда на 24-й час работы от фельдшера остаётся только костюм, - написала девушка.

Известность фельдшеру Табановой принесли реальные истории, которые она публикует на своей страничке в соцсетях, рассказывая о реалиях работы в медицине. Сама девушка признается, за это ее, наверняка, могут уволить. Но, стоит отметить, ее публикации отражают именно тяжесть работы медицинских специалистов, а ни в коем разе не проблемы медицины.

Вот, например, девушка доступно объясняет, почему омичам так долго приходится ожидать приезда скорой помощи.

- Скорую вы ждёте от 2-х до 10 часов, то вы поймёте, с чем это связано. Но скорую ждут, даже если температура уже давно снизилась, ведь: «ну раз вы все-таки наконец-то приехали, уж посмотрите, что с нами, послушайте, лекарства выпишите» и «пока вас дождёшься, помереть можно». Скорую превращают в поликлинику на колёсах. Круглосуточную помощь, которая не имеет права отказать. Тяжело? Нереально. Спим? В перерывах между вызовами по 5-7 минут, - подчеркнула медик.