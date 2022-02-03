Газпромбанк намерен участвовать в проекте строительства автомагистрали для северного обхода Омска

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В декабре прошлого года Газпромбанк выразил заинтересованность в данном проекте, которым предусматривается строительство автомобильной дороги протяженностью более 60 км, соединяющей шоссе Р-402 (направление – Тюмень) и шоссе Р-254 (направление – Новосибирск) с целью разгрузки улично-дорожной сети Омска от транзитного трафика.

Новая платная автодорога в обход Омска будет четырехполосной: по две полосы в каждом направлении, и будет иметь пять транспортных развязок. Проект также включает в себя строительство двух мостов через р. Иртыш (протяженностью более 1,3 км) и через р. Омь (протяженностью более 120 м). Его реализация позволит уменьшить количество транзитного транспорта на автомагистралях и дорогах, улучшить экологическую обстановку в городе и уменьшить время передвижения по Омску.

«Являясь лидером в финансировании создания автомобильных дорог, Газпромбанк продолжает осваивать инфраструктурные рынки в регионах, используя исключительные опыт и экспертизу, накопленные Банком. Учитывая высокую стоимость современных автодорожных проектов, Газпромбанку удалось разработать оптимальный для Омской области вариант финансирования, позволяющий создать необходимый городу инфраструктурный объект на взаимовыгодных для всех сторон условиях, которые позволят обеспечить качественную реализацию проекта в согласованные сторонами сроки», – отметил первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

Инвестиционным партнером Газпромбанка, реализующего стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, в данном проекте выступает компания InfraOne, которая также является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования в инфраструктуру, включая ГЧП и концессии.

В сообщении отмечается, что данный проект далеко не первый в области дорожного строительства, где банк участвует на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). У Газпромбанка в портфеле такие проекты, как обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, объездная дорога в Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД, на общую сумму более чем 700 млрд рублей.