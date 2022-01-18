Омская администрация ищет подрядчика, который построит дом для переселенцев на 6-й Станционной

Некоторые переселенцы из аварийных домов в Омске ждут новоселья десятилетиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со строительством многоквартирного дома по улице 6-я Станционная в Омске продолжают происходить неприятности. Ранее «КП-Омск» публиковал обращение омички, которая ждет получения жилья именно в этом доме.

По словам омички, его строительство должны были начать текущей зимой. Но на днях стало известно, что потенциальный застройщик предоставил банковскую гарантию, которая не была заверен печатью и подписью банка-гаранта. На портале госзакупок в аукционе на строительство многоэтажки на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья – протокол об отмене проведенных торгов с компанией.

- Банковская гарантия не размещена в реестре гарантий на официальном сайте ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок), иные документы, подтверждающие то, что контракт будет исполнен, отсутствуют, — отмечено в протоколе. В итоге комиссия признала СК «Лидер» уклонившейся от контракта. Как итог ситуации – назначен новый аукцион на строительство многоэтажного дома. Дата проведения не уточняется.

Напомним, строительная компания выиграла аукцион в декабре прошлого года, снизив начальную цену контракта с 580,9 млн до 543,1 млн рублей.