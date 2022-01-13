«До конца зимы мне здесь не прожить!»: женщина умоляет переселить ее из барака, где нет света и отопления

На облупленном фасаде красуется новенькая вывеска с нацпроектами... Фото: Ольга Герасимова.

11 января в одном из омских пабликов в соцсетях появилось сообщение омички Ольги Герасимовой. В эмоциональной форме женщина поведала о том, что много лет ждет переселения из своей квартиры в доме по улице Сурикова, 7, признанном аварийным. А три дня спустя, когда обращения по инстанциям не принесли результат, она обратилась через наше издание за помощью к новому мэру Сергею Шелесту.

Замерзнуть насмерть?

Под новый год в жизни омички наступил настоящий ледниковый период. Когда новоселье уже состоялось для многих ее бывших соседей, жилье женщины, где в последний год не было ни горячей воды, ни канализации, осталось еще и без тепла. Батареи в соседней квартире соседи срезали, когда второпях уезжали. Видимо, чтобы сдать на металлолом.

«Под новый год расселили семей 10 из нашего дома и в основном с первого подъезда, где еще до сих пор существует вода, канализация, тепло. Я же живу во втором подъезде, он горел раз шесть, об этом много раз писали. В 2020 году в декабре у нас прорвало трубу с водой, ее долго не могли сделать, кинули времянку с холодной водой, но в моей секции не сделали. Я год живу без воды, канализации. В городской администрации меня весь год уверяли, что переселят, но, увы, опять не расселили», - сетует Ольга. А дальше добавляет: «Я сильно заболела в середине декабря и уехала к родственникам лечиться, приезжаю домой 2 января, а мои соседи, которые получили жилье, срезали батареи, а на улице мороз». В дополнение к своим словам Ольга опубликовала видео с ужасающими условиями: облупленные стены, кругом грязь, в пустующих комнатах успели поселиться бездомные собаки.

90% износа было три года назад

«КП в Омске» удалось связаться с Ольгой и взять у нее подробное пояснение. В доме предаварийного состояния она проживает с 2012 года. До этого всю жизнь героиня была хозяйкой своего частного дома.

- Тогда у меня выросли дети, им нужно было жениться и решать квартирный вопрос. Я приняла решение свой дом продать и помочь им, - вспоминает Ольга. Видимо, сердобольная мать оставила минимум, на квартиру в новом доме денег ей не хватило. Пришлось приобрести по-настоящему «убитую вторичку». Прошло 10 лет, жилье обветшало окончательно, но с переселением пока никто не торопится.

- У меня один вопрос: почему меня не расселили? Почему включили только в третью очередь, когда у меня такие, особенно неблагоприятные, условия? – посетовала женщина сквозь слезы. – По результатам последней экспертизы, которую я заказывала, стена в одной из комнат отошла на 10 см от нормы, общий вердикт – 90% износа дома, ошеломляющие цифры! При включенных батареях в том году у меня на кухне было минус три. В прошлом году со мной жил сын, он подхватил воспаление легких, затем развилась пневмония, и в этой «вечной мерзлоте» его организм так и не смог справиться с болезнью. В апреле я его похоронила.

Сейчас женщина ютится по подругам, знакомым, одну ночь - у одних, другую - у других. Во время каникул, когда в городе была оттепель, переночевала дома. Но сейчас на улице морозы больше двадцати градусов: здесь не выжить.

Согласно официальным срокам, женщина получит свои законные квадратные метры не позднее конца 2022 года. Вот такой ответ пришел в нашу редакцию от департамента жилищной политики администрации города Омска:

Переселят через год?

«Многоквартирный дом включен в региональную адресную программу Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 10.04.2019 № 117-п.

Согласно условиям Программы срок расселения дома установлен до 31.12.2022. По состоянию на 11.01.2022 в рамках реализации Программы Администрацией города Омска расселено 19 жилых помещений указанного дома. В текущем году в рамках реализации III этапа Программы предусмотрено строительство многоквартирного дома. Жилищные права собственников и нанимателей жилых помещений жилого дома по ул. Сурикова, 7, включенных в указанный этап Программы, в том числе собственника жилого помещения – комната 41 в секции 8, будут обеспечены Администрацией города Омска на условиях и в сроки, установленные Программой, до конца 2022 года».

- Понимаете, дом, куда меня должны будут переселить, еще даже не начали строить! – восклицает Ольга. – Я столько раз ходила, обивала там пороги. У нас живет до сих пор многодетная мать, она говорит, что не переселится, пока ей не дадут квартиру в новом доме. А я согласна на вторичку, пусть даже такую, где нужен ремонт. Главное, чтобы там были стандартные условия для проживания.

Надежда была, но недолгой

Надежда переехать раньше у Ольги Алексеевны затеплилась в 2020 году. Летом экс-замминистра жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Кобзев, курировавший направление переселения из аварийного и ветхого жилья, по ранее поступившему запросу от соседки Ольги Герасимовой, прислал ответ. К сожалению, качество фото не позволяет опубликовать документ, в нашей редакции он хранится в электронном виде.

«В настоящее время вносятся изменения в программу, которыми в том числе предусмотрен перенос срока расселения дома 7 по улице Сурикова на более ранний (до 31.12.2021). Данные изменения согласованы со всеми заинтересованными органами исполнительной власти Омской области. Однако Администрацией города Омска на данные изменения представлены замечания, которые в настоящее время устраняются», - сказано в официальном ответе чиновника. Пока неясно, по каким причинам новые, оптимальные сроки переселения так и не были утверждены – из-за увольнения куратора или по иным причинам, но точно понятно, что инициатива канула в лету.

И сейчас Ольге остается уповать только на сердобольность чиновников. Ведь по закону, ей предстоит переселение не раньше, чем через год. При этом существовать в таких условиях не то, что тяжело – а невозможно.

- Второго января я обнаружила всю эту живописную картину в своем доме. Поняла, что переселили в этой очереди последних маргиналов и алкашей из нашего дома. С нами же, активистами, которые организовывали и платили, например, за экспертизу дома, тянут до последнего. Это очень обидно! – восклицает Ольга.

Ждем «хэппи энда»

Вообще в этой истории обидным покажется многое: и затянутые сроки, и проданный ранее дом ради блага других, и 50-летний юбилей, который Ольга отметила четвертого января в жутких условиях, и активная жизненная позиция Ольги, и даже комментарии омичей в соцсетях. После опубликования ее обращения, многие писали о том, что Ольга опустилась и развела бардак – хотя она снимала комнаты съехавших соседей. Другие обвиняли женщину в преднамеренном приобретении ветхого жилья ради наживы.

В пику обидчикам, она не расстраивается и не собирается опускать руки. Сейчас Ольга активно раздает интервью омским СМИ о своем положении, готовит обращение в прокуратуру. И просит нового мэра города Омска – Сергея Шелеста – лично вмешаться в ситуацию. Другого выхода женщине не видит.

- Официально обращаюсь к новому мэру города Омска – Шелесту Сергею Николаевичу, и прошу вас принять возможные меры в сложившейся ситуации с моим расселением! Очень прошу вашей помощи. До конца зимы мне здесь не прожить! – завершила нашу беседу Ольга Герасимова.

От редакции добавим: если в личной истории женщины так много плохого, то, может, действительно, стоит направить ситуацию в нужное русло и завершить ее тем самым «хэппи эндом»?