В водоемах Омской области снова нашли ртуть

В марте 2021 года уровень ртути в Иртыше превышал в 19 раз Фото: Ксения Высотина

Обь-Иртышскоге УГМС опубликовало отчет за декабрь 2021 года о загрязнении воздуха и водоемов, расположенных на территории региона.

Как оказалось, в прошлом месяце уровень загрязнения воздуха был низким. А вот в воде обнаружены любопытные химические элементы.

- В декабре 2021 года на территории Омской области отобрана и проанализировано 38 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, соединений, железа, меди, цинка, ртути, алюминия, марганца, фенолов, пестицида пп-ДД, - отметили специалисты.

Напомним, что в прошлом году в реке Иртыш было зафиксировано 19-кратное превышение содержания ртути в воде. Тогда специалисты называли сей факт экологической катастрофой.