Сергей Шелест принял икону Спасителя от омского митрополита Владимира

Икона Спасителя помогает верующим вспомнить, что у них есть надежный помощник. К Нему можно обратиться в любой беде, покаяться, попросить сил, здоровья. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В эфире программы «Благовест. Слово пастыря» митрополит Омский и Таврический Владимир пояснил, почему в качестве преподношения избранному мэру Сергею Шелесту выбрал икону Спасителя.

- Сейчас я выбрал наиболее подходящую - это икона Спасителя. На ней сделана надпись, что она вручена в день вступления Сергея Николаевича Шелеста в должность мэра. Я ему тогда сказал, что «дарю образ Спасителя, чтобы вы молились перед ним, и он вам всегда поможет», - прокомментировал выбор митрополит.

Напомним, тожественная церемония, посвященная вступлению Сергея Шелеста в должность мэра Омска, состоялась в среду, 12 января, в Концертном зале омской филармонии. Тогда поздравить нового градоначальника собрались представители власти, бизнеса и иностранные гости.

К слову, на присяге в 2017 году избранному мэру Оксане Фадиной была вручена икона Божьей Матери. Она считается одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.