В Омске новый мэр Сергей Шелест дал присягу

Произнося присягу, Сергей Николаевич почти по-хозяйски обхватил трибуну. Такая решительная поза внушает доверие. Фото: Владимир Казионов.

Сегодня в Концертном зале омской филармонии прошла процедура инаугурации нового мэра Омска Сергея Шелеста. Вся процедура заняла только 30 минут.

Бывший топ-менеджер компании «ОмскВодоканал» принес присягу служить своему городу верой и правдой, заботиться о качестве жизни каждого омича. Он и сам не скрывал, что волновался, пару раз сбивался с мысли, но в целом, как и всегда, производил впечатление уверенного в своих силах управленца.

В завершении действия на сцене нового градоначальника поздравили с вступлением в должность руководители соседних регионов и городов-побратимов. Специально к торжеству визит в Омск нанесла делегация чиновников из черногорского города Тивата. Завтра обещают подписать протокол о сотрудничестве между нашими городами.

На бурятском языке произнес поздравление глава делегации из Улан-Удэ. А первый заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров заявил, что Шелест и он - десантники, поэтому на них всем и всегда можно положиться, такие люди держат слово.

Несколько минут благословлял на новые свершения Сергея Николаевича Омский и Таврический метрополит Владимир. В конце он неожиданно, но очень уверенно заявил: «нам с вами вместе еще Ильинский собор строить», чем немало удивил Шелеста. После официальной части гости мероприятия, а их собралось по меньшей мере пару сотен, делились в фойе своими чаяниями к новоизбранному мэру.

- Не хочется никаких резких движений со стороны аппарата управления города и области. Та работа, которая началась 4 года назад, она очень позитивная. Город и область привлекают ресурсы и ресурсы эти вкладываются, горожане это тоже видят. Хотелось бы, чтобы это было еще активнее, чтобы эта политика была продолжена. Сегодня уже не умаляют значение омского бизнеса, как движущей силы региона, мне очень приятно, - рассказал «КП в Омске» бизнесмен Юрий Чащин. - Важно развивать это чувство перспективы у молодежи, чтобы они понимали, что здесь можно и нужно оставаться, что наш город - перспективный.

Сильные стороны новой команды оценили и бывшие омские градоначальники.

- Такая креативная и сильная команда собралась. Нужно творить! - воскликнул в беседе с экс-мэром Евгением Беловым еще один экс-мэр Вячеслав Двораковский.