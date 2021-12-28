Напротив омского ТЮЗа перевернулся автомобиль

В результате аварии перевернулся один из автомобилей. Фото: ВКонтакте

Сегодня, 28 декабря, в районе остановки «Детский мир» столкнулись два автомобиля. По информации Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются причины аварии.

- Установлено, что мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла», следуя по пр. Карла Марса, при совершении разворота в районе дома № 5А допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением мужчины 1999 г.р., который после удара допустил опрокидывание, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

Специалисты также обращают внимание водителей, что на данном участке изменена схема движения. Сейчас поворот на улицу Чкалова, а также разворот - запрещены.

Напомним, минувшей осенью светофор в районе пересечения улицы Чкалова и проспекта Карла Маркса был перенесён чуть дальше - на перекресток Маркса и улицы Красных Зорь. Как отмечали в мэрии, изменение схемы движения было необходимо из-за повышенной аварийности на участке.