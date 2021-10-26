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Общество26 октября 2021 13:55

В Омске приступили к переносу светофора у остановки «Детский мир»

Там планировали сделать новую остановку, но передумали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Рабочие уже установили ограждения.

Рабочие уже установили ограждения.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске начали работы по переносу светофора от пересечения улицы Чкалова и проспекта Карла Маркса, на перекресток Маркса и улицы Красных Зорь. На изменение схемы движения решились из-за повышенной аварийности на участке. С 2016 по 2021 там произошло 37 аварий, в которых пострадали 50 человек, приводит статистику омская мэрия.

- Целью всех этих изменений является оптимизация дорожного движения на конкретном участке проспекта Карла Маркса: сокращение задержек транспорта, повышение уровня безопасности для водителей и пешеходов, - отметили в администрации.

Напомним, что в прошлом году рядом с новым светофором хотели спроектировать еще и остановку. Но для того, чтобы ее установить, необходимо вырубить деревья. Против этого активно высказывались омичи. Остановку решили не делать, а светофор обустроят без повреждения растений. Недавно там начались работы по установке новых ограждений. Некоторые приняли это за работы по сносу деревьев, но этого не произошло. По планам мэрии, окончательно новая схема движения на участке около «Детского мира» заработает во второй половине ноября, после окончания установки светофора.