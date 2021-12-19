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Общество19 декабря 2021 6:01

МЧС опровергли информацию о пожаре на Нефтезаводе

Статья появилась в одном из омских пабликов в соцсетях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичей заверили, что никакого пожара на Нефтезаводе не было.

Омичей заверили, что никакого пожара на Нефтезаводе не было.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Туман, образовавшийся в Омске накануне вечером, озадачил многих горожан. Кто-то списал все на природные явления, кто-то увидел в этом вредные выбросы. Во время, когда туман еще полностью не рассеялся, в одном из омских пабликов ВКонтакте появилось сообщение о крупном пожаре на Нефтезаводе. В нем говорилось, что один из резервуаров горит уже несколько часов.

Многие пользователи сети быстро поняли, что это фейк. Оказалось, кто-то скопировали кусочек статьи 1999 года. Тогда и происходил пожар. Информацию о возгорании опровергли и представители регионального МЧС.

- Информация, распространяемая в соцсетях о якобы пожаре на нефтезаводе не соответствует действительности и является ложной. Крупных пожаров в Омске и области за минувшие сутки не зафиксировано, - отметили в ведомстве.