Омск накрыл плотный туман с запахом гари

Из-за плотного тумана в омском аэропорту уже задержали несколько рейсов. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Сегодня вечером Омск накрыл туман. Само по себе явление для города не новое и довольно частое, но пожалуй впервые настолько плотный туман накрыл весь город. Уже несколько часов омичи наблюдают, как плотная пелена окутывает все вокруг. Около восьми часов вечера видимость еще была относительно нормальной, но уже создавала помехи для движения транспорта, а чуть позже, около десяти вечера, туман стал таким плотным, что ничего нельзя было разобрать уже в десяти метрах.

В плотной дымке ничего нельзя различить на расстоянии десяти метров. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Помимо тумана омичи жалуются и на сильный запах гари. Он чувствуется во всех районах. Многие даже успели предположить, что это новые выбросы. В мэрии сообщили об ухудшении погоды и объяснили, откуда же взялся запах дыма.

Омичи жалуются, что в воздухе ощущается сильный запах гари. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

- Плотная дымка накрыла южную часть Омской области из-за безветренной погоды и дыма от печей частного сектора. Как сообщают синоптики, в ночное время 19 декабря ожидается усиление ветра, что будет способствовать рассеиванию тумана, - отметили в пресс-службе администрации.

Обещают, что ночью ветер усилится, и туман рассеется. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Сейчас омичей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим и использовать ближний свет фар и противотуманки.

Принес такой туман проблемы и для самолетов, некоторым из них пришлось задержаться в Омске. Сейчас не могут улетать два рейса, один из них в Новосибирск, другой в Екатеринбург. По предварительным прогнозам, отправиться в полет самолеты смогут ближе к ночи, в Екатеринбург около 23:00 18 декабря, а в Новосибирск в 1:40 19 декабря. А вот вечерний рейс в Тюмень и утренний в Москву и вовсе отменили.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области:

- В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, двигателей внутреннего сгорания, в Омске и южных районах области сформировалась дымка. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночное время 19 декабря ожидается усиление ветра, что будет способствовать рассеиванию тумана. Жителям региона следует сохранять спокойствие.

Данные погодные условия не угрожают жизнеобеспечению населения. Если вы проживаете в частном секторе, а также вблизи зон, где сильнее ощущается скопление дымки, по возможности, держите окна закрытыми.