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Общество17 декабря 2021 13:15

В омском садике №13 внимательно следят за здоровьем детей

В период обострения ОРВИ за состоянием воспитанников
Источник:kp.ru
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Дети стали меньше болеть ОРВИ.

Дети стали меньше болеть ОРВИ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний месяц в Омске зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Больше всего болели дошкольники. Чтобы предупредить заболевание и недопустить распространения вируса, воспитатели омского садика №13 ежедневно следили за состоянием воспитанников и оперативно сообщали родителям, если ребенок начинал чувствовать себя плохо. Такие действия помогают избежать распространения заболевания среди детей.

Сейчас ситуация с заболеваемостью детей улучшилась не только в 13 детском саду, но и по всему городу. На карантин из-за ОРВИ остаются зарыты чуть более 2% от общего числа групп. Заболеваемость постепенно спадает.