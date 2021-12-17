В омском садике №13 внимательно следят за здоровьем детей

Дети стали меньше болеть ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний месяц в Омске зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Больше всего болели дошкольники. Чтобы предупредить заболевание и недопустить распространения вируса, воспитатели омского садика №13 ежедневно следили за состоянием воспитанников и оперативно сообщали родителям, если ребенок начинал чувствовать себя плохо. Такие действия помогают избежать распространения заболевания среди детей.

Сейчас ситуация с заболеваемостью детей улучшилась не только в 13 детском саду, но и по всему городу. На карантин из-за ОРВИ остаются зарыты чуть более 2% от общего числа групп. Заболеваемость постепенно спадает.