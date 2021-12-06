В Омской области есть 379 тысяч доз вакцины от ковида

В Омске нет недостатка в вакцине от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нашем регионе активно проходит прививочная компания. От ковида хотят привиться все больше омичей. На прошлой неделе с 29 ноября по 5 декабря прививку поставили 11 286 человек. Такие цифры приводит омский минздрав. Это почти на тысячу больше, чем привились на предыдущей неделе, тогда в регионе прибавилось только 10 393 вакцинированных.

По данным медиков, дефицита в вакцине нет. Всего в Омской области насчитывается 379 573 дозы вакцины от ковида. 289 353 из них находятся непосредственно в больницах и поликлиниках, а еще 90 220 хранятся в резерве на складах Центра по борьбе со СПИДом.

Омичам напоминают, что сейчас сделать прививку может любой желающий, достигший возраста 18 лет. Для этого нужно обратиться с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС в любую поликлинику. Также в конце декабря медики прогнозируют поступление в регион вакцины от ковида для детей.