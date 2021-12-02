В омском минздраве назвали главные симптомы ковида у детей

Сейчас в Омской области ковидом болеют почти 500 детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске бушует четвертая волна ковида. Цифры заражаемости резко взлетели и остановились около 570-580 человек в сутки. Такие показатели среди взрослого населения держатся уже несколько недель подряд. Конечно, при таких темпах заболеваемости не может не быть случаев заражений среди детей. На сегодняшний день общее число больных ковидом детей, по данным минздрава, не превышает 500 человек. Большая часть из них переносит болезнь в легкой форме или вовсе бессимптомно. Но есть и более тяжелые случаи.

Сейчас в ковидных стационарах есть 70 мест для детей и 66 из них заняты, сообщила руководитель детского ковидного центра Екатерина Шефер. В тяжелом состоянии находится только один ребенок, он на ИВЛ. Но за все время пандемии летальных случаев среди детей в Омской области не зафиксировали.

1. Кто из детей сейчас болеет ковидом?

В начале пандемии ковид в основном фиксировали у подростков. Они традиционно более активно взаимодействуют с окружающим миром и взрослыми, поэтому они и болели чаще. Сейчас, по данным омского минздрава, в регионе возраст больных ковидом детей уменьшился.

- В 2021 году мы замечаем, что возраст больных снизился. Чаще встречаются дети дошкольного возраста и младенцы до года. Все это связано как с ростом общей заболеваемости, так и с семейными очагами, а также с мутацией вируса, - отметила Екатерина Шефер.

Увеличилось количество детей с более тяжелыми формами ковида. Отмечается также, что самый тяжелый случай течения болезни именно у малыша до года. 4-месячный ребенок стал единственным, кто сейчас находится на ИВЛ с двусторонней пневмонией.

2. Симптомы ковида у детей. Что изменилось?

Как рассказали в минздраве, изменились и основные признаки ковида. В начале пандемии показателями ковида у детей часто становились: потеря обоняния, вкуса, пневмония. Как отмечают медики, осенью 2021 года в Омске у детей с ковидом наблюдают совсем другие симптомы. Среди них рвота, жидкий стул, насморк и кашель, температура.

3. Как выявляют коронавирус у детей - им тоже делают ПЦР?

Есть несколько случаев, когда ребенка обязательно протестируют на коронавирус:

- если ребенок находился в контакте с больными ковидом. Это могут быть как родственники, так и другие дети в школе или детском саду;

- при острых симптомах респираторных заболеваний при обследовании;

- при поступлении в стационар больницы с любым диагнозом.

4. Когда начнут вакцинировать школьников?

Как сообщил минздрав РФ, вакцина от коронавируса для детей в ближайшее время станет доступна в большинстве регионов, в их числе есть и Омская область. Вакцина будет доступна для детей от 12 до 18 лет.

- Первую партию вакцины ожидаем уже в конце декабря. Она расперделяется верно, поэтому первая партия, скорее всего, будет небольшой, а последующие будут выделять по потребностям региона. Точной даты начала вакцинации пока нет, - рассказала Кролевец.

5. Кого из подростков будут вакцинировать в первую очередь?

- В приоритете будут дети из групп риска, к ним относятся дети больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими болезнями. Когда поставки будут налажены, поставит прививку смогут все желающие, - отметила замминистра здравоохранения Элеонора Кролевец.

6. Могут ли родители подростков отказаться от прививки?

- Прививку от ковида, как и любую другу, ребенку можно поставить только с согласия родителей. Поэтому без соответствующего документа никто прививать детей не будет. Прививочные бригады в детских поликлиниках готовы оказывать эту услугу. Хотелось бы, чтобы родители отнеслись к вакцинации с пониманием и не препятствовали, - обратилась к омичам Элеонора Кролевец.