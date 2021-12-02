Прививку от ковида омским детям начнут ставить уже в конце декабря

Во многих школах из-за роста гриппа и ОРВИ на карантин уходят целые классы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшее время в стране начнут прививать от ковида и детей. В омском минздраве сегодня рассказали, когда начнется вакцинация для подростков. Ставить прививку будут школьникам в возрасте от 12 до 18 лет. В минздраве понимают, что не все родители в восторге от этой новости, поэтому чиновники попросили не мешать процессу вакцинации.

-Поступила информация от Минздрава РФ, что в ближайшее время вакцина для детей от 12 до 18 лет выйдет в оборот. И, думаю, что мы в конце декабря первую партию вакцины для детей получим, - сказала замминистра здравоохранения региона Элеонора Кролевец. - Наши прививочные бригады в детских поликлиниках к этому готовы. Хотелось бы, чтобы родители отнеслись к этому с пониманием и не препятствовали прививочной кампании.

В минздраве отдельно оговорились: первыми начнут прививать детей из так называемых групп риска. В нее попадают дети с сердечными заболеваниями, лишним весом, сахарным диабетом и хроническими диагнозами. И главное условие, конечно, - согласие родителей школьников.

Сейчас перед ведомством стоит задача организовать прививочные кабинете в необходимом количестве. Теперь к потоку взрослого населения омичей добавятся еще и подростки. В омских школах наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Из-за этого в регионе сейчас не работают 12 детских садов и 36 школ.