Для омских кинотеатров отменили ограничения по заполняемости залов, но работать с полной посадкой они не смогут

Омичам все равно придется садиться в зале через одного. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в распоряжении губернатора Омской области Александра Буркова по итогам оперштаба появился пункт об отмене ограничений по заполняемости кинотеатров. Ранее они могли принимать только 50% зрителей. Мы посчитали, что отмена ограничения позволит кинотеатрам принимать полные залы, но оказалось есть другие нюансы. Как объяснили в пресс-службе правительства, все еще продолжают действовать ограничения Роспотребнадзора.

- Сохраняются требования Роспотребнадзора и распоряжения Губернатора 19-р (по предупреждению распространения коронавирусной инфекции), которые включают в себя предъявление QR-кода при входе в кинотеатры, термометрию, соблюдение масочного режима и социальной дистанции для зрителей на расстоянии не менее 1 метра, - подчеркнули в администрации.

Именно из-за соблюдения дистанции в 1 метр посадить полный зал не получится. Рассадка все равно должна быть шахматной, поэтому заполняемость залов останется на том же уровне – 50% от максимума.