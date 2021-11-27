Названо имя омской чиновницы депобра, попавшейся на взятке

ФОТО: Алена Сухинина

Появились подробности уголовного дела омской чиновницы, попавшейся на взятке. Женщине за покровительство и преференции при распределении бюджетных заказов передал деньги некий предприниматель.

Как сообщает издание «Коммерческие вести», речь идет о Светлане Козловой. Она является руководителем сектора содействия в организации питания в учреждениях образования. Судя по всему, за деньги бизнесмен должен был получить право поставлять продукты в школы и садики. О размере взятки ничего не сообщается.

Сейчас оба фигуранта уголовное дела задержаны. Сегодня им изберут меру пресечения в суде.